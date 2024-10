Di un’altra voce sarà la paura, ecco il nuovo libro di Yuleisy Cruz Lezcano

“Da poco ho pubblicato il mio ultimo libro “Di un’altra voce sarà la paura” – ha affermato Yuleisy Cruz Lezcano, poeta di origine cubana italiana di adozione – È un libro di raccolta poetica, pensata per dare voce alle donne vittime di violenza. Tale libro è stato proposto al Premio Strega poesie 2024, l’ho presentato nel Salone del libro di Torino. L’ho presento nella TV di Stato della Repubblica di San Marino, è stato presentato in Radio Pop Napoli, in Radio Nord Borealis, in Tele Granducato della Toscana, è stato ospite del programma televisivo Street Talk di Andrea Villani, con la presenza di Carlo Lucarelli, è stato presentato al Festival del Borgo antico di Bisceglie, presentato nel Castello di Barletta il primo settembre e nonostante il libro sia uscito solo a febbraio sta avendo dei riscontri positivi tra lettori e critici letterari, sono uscite delle recensioni sul Corriere Romagna, sul giornale La nuova Ferrara e altre testate giornalistiche, ne parlano in alcune stazioni radio e in diversi blogs e il giornale letterario del Premio Nabokov li ha fatto una recensione dettagliata. Il libro è stato presentato all’Ambasciata cubana a Roma il sei settembre. Sabato 28 settembre ho presentato il libro nella libreria Alice di Firenze, l’ho presentato in Radio Canale Italia, nella trasmissione Story Time, l’ho presentato in Radio Dolce Vita di Ferrara. Lo presenterò in Real Team TV il 14, a Casa Dante a Firenze il 4 marzo 2025. Mi piacerebbe e sarebbe un onore per me potere presentare il libro nel vostro spazio culturale, tramite una nota, un articolo o un’intervista per parlare della violenza di genere in chiave poetica, parlare dell’educazione all’affettività e all’empatia, con idee e spunti per prevenire la violenza di genere. Il giorno 9 novembre alle17,30 sarò a Siena per presentare il libro nella libreria Erasmus, con l’intervento dell’avvocato Stefania Mezzetti, che si occupa delle pari opportunità. Il 22 febbraio presenterò il libro nella libreria del Convegno di Cremona”.

Redazione Digital