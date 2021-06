Ha preso l’avvio oggi la fase operativa di un progetto in campo da mesi e che, anche a causa della pandemia, ha avuto non poche difficoltà a vedere la luce. Il progetto nasce da una collaborazione tra la società Autostrade per l’Italia ed il Comune di Cassino che prevede interventi di piccola e grande manutenzione (sono previsti interventi sull’asfalto, miglioramento e ripristino del decoro urbano e manutenzione del verde); oltre a personale dell’amministrazione il progetto vede coinvolti detenuti, percettori di reddito di cittadinanza e persone sottoposte a regime di pena alternativa al carcere: l’obiettivo è quello di rendere concreta l’idea che tutti possano contribuire al benessere della collettività.

“Non nascondo che un altro aspetto che ci rende orgogliosi – ha detto l’assessore al Personale, Barbara Alifuoco, che ha curato il progetto unitamente al sindaco, Enzo Salera e al consigliere Fabio Vizzacchero – è la fiducia che un grande gruppo come Autostrade per l’Italia ripone nella nostra Amministrazione e voglia redistribuire parte della sua ricchezza anche a favore della città di Cassino. E’ un fatto di valore etico e morale di grandissimo rilievo.

Oggi è solo l’inizio, penso che la sinergia tra le forze – ha aggiunto Alifuoco – possa continuare nel tempo e dare risultati notevoli alla nostra città. Anche questo può essere considerato un simbolo di rinascita e di ripartenza dopo un anno molto difficile.

“L’attenzione di un grande gruppo come Autostrade per l’Italia per il nostro territorio – ha detto invece il Sindaco – è un grande orgoglio per noi, ed è anche frutto della fiducia che gli uomini della Direzione del VI Tronco di Cassino ripongono nella nostra Amministrazione. Per questo desidero ringraziare il direttore, l’ing. Costantino Ivoi, ed il dott. leandro Zapparato, responsabile dell’Ufficio Traffico che, per primi, hanno creduto nella bontà del progetto e nella necessità di creare sinergie tra le forze del territorio per centrare quello che è il nostro unico obiettivo: lavorare per Cassino e per la sua rinascita. Ringrazio infine l’assessora Barbara Alifuoco che, insieme al consigliere Fabio Vizzacchero, ha seguito passo dopo passo l’iter del progetto”.

Redazione Digital