Igiene e tutela della salute nelle scuole e negli altri luoghi pubblici, programmato per martedì 5 ottobre 2021 un intervento di derattizzazione che va ad aggiungersi alle trappole con esche già installate in tantissimi punti strategici del centro storico.

“Le operazioni di derattizzazione a cura della ditta che gestisce il trattamento dei rifiuti sul nostro territorio comunale – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e il consigliere delegato all’Ambiente Luigi Onorati – avranno inizio a partire dalle ore 9:30 di martedì prossimo, 5 ottobre 2021 e le aree in cui è previsto riguardano il centro storico e le zone limitrofe ma soprattutto i plessi scolastici e il Palazzo comunale. L’intervento rientra in un più generale progetto a garanzia dell’igiene a tutela della salute pubblica. In tal senso nel centro storico e negli altri luoghi sensibili sono stati già installati i relativi apparati, tutti conformi alle normative vigenti, con lo scopo di evitare la circolazione dei ratti e tenere il fenomeno sotto controllo”.

Redazione Digital