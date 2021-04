“L’Amministrazione Veronesi continua senza sosta a realizzare opere pubbliche in favore della cittadinanza di Monte San Giovanni Campano. Molti cantieri sono aperti e molti altri se ne stanno aprendo nonostante il periodo emergenziale. Grande attenzione tra le altre cose, l’attuale Amministrazione, ha sempre avuto nei confronti dei bambini. Sì, perché investire sulla crescita personale e culturale dei bambini significa gettare le basi per un futuro più roseo, oltre che avere la consapevolezza e la tranquillità di farli crescere in ambienti nuovi, sani, accoglienti, confortevoli e soprattutto sicuri. Diversi sono gli interventi pianificati su vari edifici scolastici del territorio comunale, ma questa volta, nello specifico, parliamo della vecchia struttura scolastica di Colli nella quale, lunedì prossimo 19 Aprile 2021, inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione. Una scommessa vinta; nonostante il finanziamento inizialmente, fosse stato ottenuto per la messa in sicurezza dell’edificio, grazie alla competenza e la caparbietà della parte politica, unitamente alla grande professionalità del Servizio Lavori Pubblici, si è riusciti ad ottenere dalla Regione Lazio, il nulla osta per la totale demolizione e ricostruzione. E’ con immensa soddisfazione che annunciamo l’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione della parte vecchia della scuola di Colli. Aggiungiamo l’ennesimo tassello al bellissimo puzzle che questa Amministrazione sta realizzando da quasi cinque anni. Non abbiamo trascurato alcun aspetto finalizzato alla crescita della nostra bella città, ma è assolutamente indiscutibile la grande e concreta attenzione nei confronti dei nostri bambini. Certamente quando si realizzano lavori di tali entità, inevitabilmente, si va incontro anche a piccoli temporanei disagi, ma è nostra convinzione che sono ben poca cosa rispetto ai benefici che si otterranno. La frazione Colli infatti, a breve, avrà un’altra struttura scolastica che ospiterà la primaria e l’infanzia, oltre l’altro nuovo edificio da poco inaugurato, che sarà a disposizione per la scuola media. Il tutto verrà realizzato secondo un progetto che prevede l’integrazione delle due nuove strutture in modo armonioso, efficiente, funzionale e sicuro. Questo risultato provoca certamente grande gioia e soddisfazione in tutti: cittadini, amministratori e soprattutto bambini e genitori”. Lo comunica il sindaco Angelo Veronesi.

Redazione Digital