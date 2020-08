Decreto agosto, remissione nei termini per la cassa integrazione. Il Governo accoglie le richieste dei Consulenti del Lavoro.

Grande soddisfazione è stata espressa da Carlo Martufi, presidente della Consulta regionale del Lazio dei Consulenti del Lavoro. “L’incontro della Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, con il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo ha avuto esito positivo – ha dichiarato Martufi – Nel Decreto agosto il ministro ha previsto una norma che consente all’Inps di esaminare le domande di cassa integrazione rigettate perché fuori termine e che sposta la decadenza di fine agosto al 30 settembre. Un ulteriore sostegno per imprese e lavoratori in questa fase di ripresa”.

La remissione nei termini per adempiere nel caso di scadenze già decorse e il diritto alla disconnessione per un periodo di meritato riposo con rinvio al 30 settembre dei termini in scadenza entro il 31 agosto: sono alcune delle richieste della Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine accolte dal Ministro Nunzia Catalfo nel corso dell’incontro svoltosi venerdì mattina al Ministero del Lavoro.

“Sono temi a cui teniamo molto e che rappresentano sostanziali forme di rispetto per i Consulenti del Lavoro – ha commentato Carlo Martufi – in questi mesi, abbiamo trasmesso oltre il 90% delle istanze per far usufruire degli ammortizzatori sociali quasi 7 milioni di lavoratori. Sono state infatti molteplici le circostanze in cui le scadenze sono decorse inutilmente, non certo per inattività dei professionisti ed è quindi giusto che il D.L. agosto preveda la remissione nei termini”.

Dopo il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, incontrati il giorno dopo la manifestazione dei Consulenti del Lavoro del 29 luglio scorso in Piazza di Monte Citorio, anche il Ministro del Lavoro ha voluto ascoltare le proposte della Categoria.

Redazione Digital