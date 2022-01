David Sassoli, politico e uomo fuori dal comune per me un amico

di Francesco De Angelis*

«David Sassoli ci ha lasciato. Ci ha lasciato un politico straordinario ed un uomo ancor più eccezionale. Fuori dal comune per capacità, competenza, lealtà, empatia. Ci ha lasciato il Presidente del Parlamento Europeo e per me un amico.

Ho sempre apprezzato la sua profonda umanità, il rispetto per gli altri, la capacità di riuscire a mantenere i toni sempre pacati ma in grado di arrivare dritti al cuore delle cose, a testimonianza di come l’autorevolezza non appartenga agli urlatori, ma a persone come lui.

Sono tanti i ricordi che oggi affiorano nella mia mente. Momenti trascorsi insieme, nel partito e in Parlamento, dove abbiamo lavorato in maniera entusiasmante. Attimi che rimarranno indelebili nella mia memoria. In questi casi è sin troppo semplice scivolare nella retorica, ma non per il ricordo sincero di un grande uomo.

David mancherà a tutti, anche a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo di persona. Mancherà il suo sorriso. Un abbraccio alla sua famiglia.

*Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio