Danza del ventre e narghilè in Ciociaria, ecco la festa del Maghreb 

Una serata spettacolare, dedicata al Maghreb, sta per arrivare al Bosco di Paliano. Sarà un giorno unico per provare il fascino della cultura e dei sapori del Nord Africa. L’evento è in programma nell’oasi vicino Colleferro per sabato 10 settembre alle ore 18. Le sinuose danzatrici del ventre si muoveranno al ritmo delle musiche arabe. Non mancheranno gli allestimenti scenografici da Azziza Essalek, gli henné tatoo e i famosi narghilè del Nord Africa. Nel bosco risuoneranno le note di Khaled, Tinariwen, Tarwa N-Tiniri, Bomino, Ali Farka Tuourè e dei più grandi musicisti di oggi. Ma sarà anche una serata di cibi tipici e di trazioni. A partire dalla cerimonia marocchina del tè alla menta. Per gli amanti della cucina, non mancheranno i sapori tradizionali tunisini, inseriti nel contesto della festa. Il Bosco di Paliano intende così promuovere la cultura di Tunisia, Algeria e Marocco, i cui influssi hanno plasmato anche le tradizioni dell’Italia insulare del sud. Un connubio di multiculturalità e di naturalità andrà in scena sotto le querce centenarie del Bosco di Paliano, inserito nel Monumento Naturale Mola di Piscoli e Selva di Paliano. L’evento del 10 settembre è una delle tappe della grande kermesse di cultura e tradizioni che il Bosco sta mettendo a disposizione del suo pubblico, insieme alle attività per grandi e bambini. In programma, infatti, ci sono ancora diversi eventi: a fine settembre la Festa delle Api e all’inizio di ottobre la prima Fiera degli Sport Cinofili con annessa esposizione amatoriale. Dalle passeggiate a cavallo ai laboratori apistici, dal tiro con l’arco agli spettacoli di falconeria, fino agli aperitivi serali musicali, il Bosco di Paliano è sempre più punto di riferimento del divertimento naturalistico di chi abita tra Roma e Napoli. Il Bosco si trova in via Palianese sud, a tre chilometri dal casello autostradale di Colleferro. Per maggiori informazioni: ilboscodipaliano.it“.

Redazione Digital