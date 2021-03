La città di Isola del Liri omaggia Dante e lo fa grazie a due iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale del sindaco Massimiliano Quadrini. L’Isola e Dante sono infatti i protagonisti di un racconto audiovisivo realizzato ad hoc che verrà pubblicato in concomitanza con il “viaggio” che l’artista Matteo Fratarcangeli si accinge ad intraprendere e che farà tappa anche in riva al Liri. Il prossimo 7 agosto Isola del Liri sarà ambientazione d’eccezione del racconto del III Canto del Purgatorio di Dante Alighieri. L’artista Matteo Fratarcangeli, ideatore de “La Divina Commedia in 100 borghi” inizierà il suo viaggio portando ogni giorno un canto diverso in un borgo diverso. La città di Isola del Liri è uno di questi.

“In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante anche la città di Isola del Liri ha voluto rendergli omaggio – ha spiegato la consigliera delegata Anna Paola Faticoni – In attesa di poter riaprire i nostri luoghi di cultura abbiamo promosso la realizzazione di un video attraverso cui valorizzare, permettendo così a tutti, nonostante il periodo di restrizioni dovute al covid, di scoprire le nostre bellezze e far conoscere o riscoprire il profondo legame con il padre della lingua italiana e la nostra città. Nel video-racconto abbiamo voluto porre l’accento sulle bellezze naturali, architettoniche di Isola del Liri ma, appunto, anche su quelle culturali. Non a caso per l’occasione abbiamo voluto porre l’accento su uno dei beni che sono custoditi proprio a Isola del Liri, la Divina Commedia illustrata da Salvator Dalì”. “Questa Amministrazione Comunale – ha proseguito la consigliera delegata Anna Paola Faticoni – ha voluto celebrare Dante nel miglior modo possibile, sposando inoltre l’iniziativa di respiro nazionale e che vede Isola del Liri uno dei 100 borghi del recital itinerante dell’artista Matteo Fratarcangeli che ringrazio a nome della città. Un modo speciale per ricordare e omaggiare Dante e al contempo valorizzare le nostre bellezze, in particolare il verde Liri richiamato proprio da Dante nella Divina Commedia. L’appuntamento che inizialmente era fissato per il 30 aprile, poi posticipato causa covid è al prossimo 7 agosto”.

Redazione Isola del Liri