I Carabinieri hanno identificato due fratelli quali responsabili della distruzione di una struttura commerciale. Gli stessi, approfittando dei rumorosi e caotici festeggiamenti conseguenti alla vittoria della nazionale italiana di calcio nella semifinale del campionato Europeo, decidevano di lanciare dei razzi pirotecnici in direzione dello stabile di 700 mq in cui è sita l’attività commerciale, per concludere i festeggiamenti circa la nascita del figlio di uno dei due fratelli.

I due sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di “incendio colposo” e “danneggiamento” ai danni dell’edificio commerciale.

Redazione Sora