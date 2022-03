Danno da bere ai minori che si sentono male, in Ciociaria 2 gestori locali multati

Proseguono senza sosta i controlli organizzati dalla Questura in tutta la provincia per garantire sicurezza ai cittadini, sia in chiave anticovid-19 che per prevenire e contrastare la recrudescenza di reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle zone cittadine interessate dal fenomeno della cosiddetta “movida”.

Nel corso delle verifiche, a Frosinone, due gestori di locali pubblici sono stati sanzionati amministrativamente per aver somministrato bevande alcoliche a minori che si sono sentiti male.

La titolare di un bar, della parte alta del capoluogo, inoltre, dovrà rispondere del possesso di un manganello telescopico di genere proibito usato dalla donna per affrontare un minore con cui aveva avuto un diverbio.

A Sora un’attività commerciale, in seguito ad irregolarità rilevate dagli operatori della Polizia di Stato, è stata chiusa temporaneamente in esecuzione dell’ordinanza del Prefetto di Frosinone.

Redazione Digital