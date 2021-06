Il prossimo 29 giugno prende il via il progetto “Meet Danimarca”. Un ciclo di incontri organizzato da Informare, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, per dare la possibilità alle aziende del settore di aprirsi al mercato danese.

Informare, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Danimarca, organizza per le aziende del comparto agroalimentare delle due province il progetto “Meet Danimarca”, incontri b2b per le aziende del settore Food & Beverage. Un’opportunità di business concreta per le imprese delle due province che vogliono ampliare il loro portafoglio clienti sul mercato danese, particolarmente attento ai prodotti ricercati e di nicchia.

I danesi, infatti, consumano sempre più prodotti biologici e di fascia alta e importano quindi più cibi biologici di quanti ne esportino, soprattutto dai Paesi europei, con una tendenza in crescita. Questo trend offre opportunità commerciali interessanti agli esportatori di prodotti alimentari. Soprattutto nelle famiglie, si conferma la tendenza ad essere più attenti a qualità e sostenibilità nella scelta di un prodotto e questo consente una certa elasticità di prezzo. In termini di importazioni le quote maggiori sono rappresentate dai prodotti alimentari di uso quotidiano (4,0 miliardi di euro), seguiti dai prodotti lattiero-caseari (2,5 miliardi di euro) e dagli snack (2,4 miliardi di euro).

Una panoramica che permette di capire quanto il mercato danese rappresenti una concreta occasione di crescita per le nostre imprese. Per questo, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone e Latina ha voluto creare un canale privilegiato con la Danimarca per gli imprenditori dei territori che rappresenta.

Il progetto Meet Danimarca sarà articolato in due tappe. Il primo appuntamento è per il prossimo 29 giugno, alle ore 11.30, con il Webinar “Il mercato eno-gastronomico in Danimarca” – Opportunità di business per le PMI laziali. Un incontro di approfondimento sul mercato danese che si terrà su piattaforma ZOOM.

Il secondo appuntamento è in programma per i prossimi 29 e 30 settembre. Per l’occasione sono previsti incontri b2b, con degustazione dei prodotti in presenza presso le aziende, ai quali parteciperanno importatori, distributori e buyers danesi del settore Food & Beverage.

”Il Webinar del 29 giugno sarà propedeutico per la partecipazione agli incontri b2b di settembre con gli operatori danesi– spiega il presidente di Informare, Luigi Niccolini- Durante il seminario verranno analizzate nel dettaglio le caratteristiche del mercato, le prospettive di crescita, le opportunità per l’export italiano, nonché l’evoluzione delle abitudini dei consumatori, specie in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto. Mettere in contatto le nostre aziende con la Danimarca – conclude Niccolini – Significa dare loro una grande opportunità di crescita su un mercato nel quale la richiesta di prodotti agroalimentari di nicchia, come quelli prodotti nelle nostre province, è in costante aumento.”

A rafforzare il pensiero del presidente, Carla Picozza, consigliere delegato all’Internazionalizzazione di ”Informare”: ”Meet Danimarca è uno dei nostri progetti di internazionalizzazione rivolti alle Pmi – spiega – L’obiettivo è quello di organizzare incontri mirati per favorire l’avvio delle trattative d’affari tra le aziende delle due province e i buyer danesi, per contribuire all’aumento delle esportazioni. Il mercato della Danimarca è particolarmente fertile per le imprese del food e beverage, in particolare per quelle che producono prodotti d’eccellenza come le nostre. Questa iniziativa – conclude – vuole essere un’opportunità per aiutare gli imprenditori ad aprirsi a mercati nei quali, da soli, avrebbero maggiore difficoltà ad emergere”.

Per tutte le informazioni e la partecipazione al webinar, le aziende possono contattare gli uffici di Informare, al numero 0775.825193, o inviare una mail a info@informare.camcom.it

Redazione Digital