Daniele Silvestri e Bandabardò in Ciociaria, 2 concerti ecco tutto il programma

È stato diramato il calendario degli eventi estivi a San Donato Valcomino, ed è subito attesa per quella che si preannuncia una stagione piena di importanti iniziative. Balza agli occhi il concerto di Daniele Silvestri, previsto il giorno 11 agosto: l’artista romano, che non ha certo bisogno di presentazioni, si esibirà in Piazza Cavour che già si preannuncia piena in ogni ordine di posto. E la Bandabardò? Anche questa in esclusiva nella Valle di Comino, il 26 agosto. Ma sono tante, tra eventi, spettacoli, libri e musica live, le giornate pensate dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, che renderanno magica l’estate per sandonatesi e turisti. Veniamo al calendario: 17 luglio, “Un libro sotto la torre: Raffaella Gliottone”; 21 luglio, Notte bianca dei bambini; 23 luglio, Panico Sky Race; 28-29-30 Via di Banda; 26 luglio Eroi nel silenzio, trekking urbano e Oltre Metropolis: Anteprima notte europea dei ricercatori; 3 agosto, Un libro sotto la torre: Daniela Poggi; 6 agosto, La festa di San Donato nel 900; 6-7-8 agosto Festa di San Donato; 8 agosto Sandonatesi nel Mondo e Vasco Rossi Live Party; 9 agosto, Le storie segrete del baule e Draghi e strane creature: trekking urbano; 10 agosto, racconti di artisti del 900 e Jova Live; 11 agosto, Daniele Silvestri; 12 agosto, l’Ucraina vista da Odessa, incontro con Ugo Poletti; 10-11-12 agosto San Donato Gioca; 14 agosto, Antonio Pellegrini; 19 agosto, Daniele Mocio per Un Libro sotto la torre e Terra di passo Tarantella Festival; 20 agosto, Anche noi vogliamo raccontare e il concerto di gala; 25 agosto, piccole guide al Museo; 26, Bandabardò in concerto; 26-27 Festa di Santa Costanza; 2 settembre, Un libro sotto la Torre: Roberta Bruzzone; 8 settembre, Un Libro sotto la Torre: Fausto Bertinotti; 9 settembre: L’armistizio e la Guerra dei sandonatesi; 16 settembre, “Il Testimone” di Sandra Rubeis. “Vorrei innanzitutto ringraziare gli uffici, le associazioni Pro Loco, l’Aps Leonardo, le altre associazioni e tanti cittadini comuni che hanno collaborato alla stesura di un programma estivo così ricco ed esaustivo, per un’offerta in grado di richiamare un pubblico numeroso per l’intera stagione – ha affermato il sindaco Enrico Pittiglio -. Concerti con nomi di grido, eventi per famiglie e bambini, presentazioni di libri con ospiti di grande fama. Siamo ovviamente soddisfatti, l’idea è stata, come per ogni anno, di garantire un’offerta qualitativa che possa rendere San Donato il fulcro di un intero territorio, allietare residenti e turisti che, specie nel mese di agosto, faranno segnare il tutto esaurito e richiamare persone dall’intera regione, magari per singoli eventi, così da offrire risposte anche alle numerose attività di San Donato. Vi aspettiamo qui sarà un’estate bellissima”.

Redazione Digital