Dami e MinervaHub, produzione e commercializzazione ecco la nuova partnership

“Lo storico suolificio marchigiano DAMI annuncia oggi un’importante collaborazione per la produzione e commercializzazione del DL FOAM con Gruppo Meccaniche Luciani, azienda con oltre cinquant’anni di esperienza nella produzione di stampi per materie plastiche e nella produzione di suole e prodotti finiti in EVA, TPU e gomma, che fa parte del gruppo MinervaHub, innovativa realtà industriale italiana del settore moda specializzata in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion-huat de gamme. DAMI ha attraversato oltre mezzo secolo di storia, credendo nel valore dell’innovazione, ideando un nuovo modello di business rispettoso dell’ambiente, delle persone e della comunità e diventando un paradigma nazionale nella green research e nella tecnologia innovativa applicata alla produzione di fondi per calzature. La sinergia tra DAMI e Gruppo Meccaniche Luciani-MinervaHub è un passo fortemente strategico ai fini della produzione e commercializzazione dell’ ETPU-DL FOAM, uno tra i primi SCF (Super Critical Foam) prodotti in Europa: si tratta infatti di un materiale 100% riciclabile, ultra-leggero, ad elevate prestazioni e rispettoso dell’ambiente. Una potenza espansiva che restituisce, ad ogni passo, fluidità e iper-leggera flessibilità. Spiegano i partner di questa collaborazione che le straordinarie potenzialità dell’ETPU-DL FOAM(Expanded Thermoplastic Polyurethane), – frutto di un processo sinergico di sperimentazione – saranno presentate durante la manifestazione di LINEAPELLE, la più importante rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento, in programma a Rho Fiera Milano dal 23 al 25 settembre 2025, presso lo stand DAMI (Pad.7 Stand H1-H5/K2-K6)”.

Redazione Digital