Dalla Scozia compra mezzo paese della Ciociaria, apre alberghi ed esporta vino in tutto il mondo

La storia della famiglia Di Ciacca è quella di tante famiglie italiane costrette nei secoli scorsi a emigrare. Nel 1920 Cesidio Di Ciacca si trasferisce in Scozia lasciando Ciacca, borgo nel comune di Picinisco. Nasceranno due figli e numerosi nipoti. Tra questi Cesidio Di Ciacca che ha lo stesso nome di suo nonno. Cesidio, nasce a Cockenzie and Port Seton, un paese di pescatori nei pressi di Edimburgo. Studia e diventa un avvocato d’affari. Decide così di tornare alle origini e di acquistare il borgo dei suoi nonni. Prima un’abitazione, poi un’altra, poi un palazzetto di diversi piani in cui sistema l’albergo diffuso “Sotto le stelle”. Infine l’acquisto, da 140 proprietari diversi, di trenta ettari per esportare nel mondo lo speciale vino che si produceva in Ciociaria già nel XVI secolo.

Redazione Digital