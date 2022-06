Dalla Ciociaria fino a Santiago in solitaria, ecco il cammino di Cippitelli

Dalla Ciociaria fino a Santiago in solitaria. Partito circa un mese fa da Saint-Jean-Pied-de-Port dovrebbe arrivare il prossimo 23 giugno a Santiago di Compostela.

“Sto facendo il cammino per motivi turistici, sportivi e sociologici – ha affermato Claudio Cippitelli – Faccio dai 22 ai 32 km al giorno dormendo negli ostelli municipali e donativi. In totale 820 km. Sono partito da solo ma durante il tragitto, specialmente negli ultimi giorni, ho iniziato a incontrare tante persone”. Cippitelli è ispettore del lavoro Asl e ha deciso di trascorrere in questo modo circa un mese della sua vita. “Paesaggi bellissimi, durante la giornata sono in mezzo alla natura – ha aggiunto Cippitelli – L’aspetto più bello è incontrare gente di tutto il mondo, conoscere usi e costumi diversi. Un po’ di stanchezza ma tra non molto sarò a Santiago”.

Redazione Frosinone