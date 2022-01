Dalla Ciociaria al Circolo polare artico, ecco il viaggio di Moreno a bordo del postale norvegese

Dalla Ciociaria al Circolo polare artico, questo lo splendido viaggio di Moreno Quattrociocchi, studente di Veroli (FR) iscritto all’Università delle Arti di Zurigo. Intervistato dalla direttrice di Area C quotidiano, Quattrociocchi racconta la sua esperienza a bordo dello storico postale norvegese.

Moreno Quattrociocchi

“Sono un fotografo e ho viaggiato molto negli ultimi anni – ha affermato Quattrociocchi – Ho vissuto negli Stati Uniti, in Australia e in Inghilterra. Per molti decenni, le Hurtigruten hanno operato come navi postali lungo la costa norvegese tra Bergen a sud e Kirkenes a nord vicino al confine russo. In questo modo, Hurtigruten fornisce tutto l’essenziale a luoghi completamente lontani dal resto del mondo. Queste navi postali hanno anche preso passeggeri in tempi relativamente brevi e oggi il turismo è una delle principali fonti di reddito per le navi postali. Sui ponti superiori c’è quasi un hotel completo con camere di diverse categorie, dai letti pieghevoli alle suite, ci sono negozi, vari ristoranti ed escursioni possono essere prenotate in molti porti che fanno scalo”.

Il giovane Moreno Quattrociocchi ha preferito il percorso più lungo di quasi due settimane.

“Ho scelto il viaggio di andata e ritorno di 12 giorni da Bergen a Kirkenes e ritorno. È facile raggiungere Oslo con un volo diretto, da dove si può prendere un treno o un volo interno per Bergen. È essenziale mettere in valigia indumenti pesanti e scarpe impermeabili per l’inverno, e vestiti più leggeri per l’estate, ma le temperature, soprattutto nel nord della Norvegia, non superano spesso i 14 gradi Celsius. Il periodo migliore per vedere l’aurora boreale è tra novembre e febbraio, a condizione che il cielo non sia nuvoloso, il sole non sorge quasi mai a nord del circolo polare artico ed è solo di poche ore più chiaro dalle 12 alle 15. In estate, invece, a giugno il sole non tramonta affatto ed è costantemente luminoso”.

Numerose le bellezze paesaggistiche che ha hanno colpito Moreno Quattrociocchi. Piatti della tradizione norvegese diversi da quelli italiani ovviamente ma molto gustosi.

“Mi sono piaciute particolarmente le cittadine portuali con le loro particolarità, l’architettura, la natura, la loro vasta offerta di possibilità di shopping. Ma le città più grandi come Trondheim o Alesund meritano sicuramente una visita, soprattutto se uno è interessato anche alla storia del nord. Come ho detto, ci sono diverse escursioni, mi è piaciuto il giro in slitta trainata da cani a Kirkenes. La natura, i cani, l’interazione tra animali e umani mi hanno assolutamente ispirato. Per inciso, ho anche visto le renne e ho potuto osservare la pesca dei gamberetti della gente del posto. Purtroppo altre escursioni sono state annullate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La ristorazione a bordo è normalmente di pensione completa. Sfortunatamente, non ho visto l’aurora boreale in questo viaggio perché ha nevicato troppo e troppo spesso. I piatti sono norvegesi e quindi molto insoliti per lo stomaco italiano. Dal filetto di renna al gamalost, dalle zuppe calde con carne d’alce al salmone fresco di ogni giorno”.