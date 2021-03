Dal pipistrello di Wuhan al porco di Torrice, la battuta fa il giro del mondo.

Negli ultimi giorni più di qualcuno ha associato scherzosamente l’emergenza esplosa un anno fa a Wuhan, presumibilmente per colpa del pipistrello all’emergenza esplosa a Torrice, non per colpa dei maiali ma presumibilmente a seguito della macellazione degli stessi suini avvenuta a domicilio.

Da qui la battuta che in poco tempo ha fatto il giro del mondo, diffusa sui social in gran parte d’Italia e all’estero.

Solidarietà agli abitanti di Torrice che in queste settimane hanno ricevuto numerosi attacchi da diverse parti.

Redazione Digital