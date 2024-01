Dal Monte Titano alla cascata di Rasiglia, ecco i nuovi borghi più belli della penisola

L’associazione Borghi più belli d’Italia accoglie nuovi tesori e spalanca le porte a due nuovi Borghi Ospite: San Marino (centro storico), che è il primo Paese estero a diventare Ospite Onorario Internazionale e Rasiglia, una frazione di Foligno (Pg) nota per le cascate d’acqua. Per la prima volta, con l’ingresso di San Marino, la più antica e piccola Repubblica del mondo e il terzo stato più piccolo d’Europa, viene ammesso un Paese estero tra i borghi onorari. L’Associazione I Borghi più belli d’Italia è nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci per valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi presente nei piccoli centri italiani. Ne fanno parte ad oggi oltre 360 Borghi selezionati e certificati, espressione della bellezza del nostro Paese. Ogni anno l’Associazione ammette nel circuito borghi che, pur ricadendo in un comune con più di 15.000 abitanti e che non ha più di 2000 abitanti nel centro storico, hanno superato tutti i requisiti previsti dalla Carta di Qualità dell’Associazione e che quindi vengono ammessi come Borgo Ospite. Il presidente dei Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, è soddisfatto che l’associazione sia così «andata “oltre confine” con una delle mete turistiche e storiche più iconiche presenti nella penisola. È per noi un bel riconoscimento di credibilità e autorevolezza». San Marino è la capitale della Repubblica di San Marino e capoluogo del Castello che porta il suo stesso nome e è la terza città del Paese, dopo Borgo Maggiore e Dogana, frazione di Serravalle. Secondo la tradizione, sul Monte Titano nel quarto secolo avrebbe abitato un tagliapietre cristiano, Marino, che avrebbe raccolto compagni di fede per formare una congregazione. Questa comunità riuscì a mantenere la propria indipendenza, nel tempo protetta dai conti di Montefeltro e da privilegi papali. Verso la metà del 1200, i capifamiglia crearono il Gran Consiglio, formato di 60 cittadini, che rimase in funzione per circa quattro secoli. Confina con i castelli di Acquaviva, Borgo Maggiore, Fiorentino e Chiesanuova e con il comune italiano di San Leo (Pu), che fa già parte dell’Associazione. Si trova arroccata in cima al Monte Titano e supera tutti gli altri in altezza sul livello del mare (più di 700 metri). Il suo borgo altro non è che il centro storico di San Marino, ossia il nucleo residenziale più antico. Qui si trovano le sedi istituzionali del Governo (Palazzo Pubblico), del Consiglio Grande e Generale e delle segreterie di Stato. Quanto a Rasiglia è una frazione di Foligno, città ricca di arte, storia e cultura. È nata dalle acque. Il borgo, infatti, poggia le sue fondamenta su depositi di travertino che si sono formati per precipitazione chimica del carbonato di calcio da parte della sorgente Capovena, che sgorga abbondante dal sottosuolo poco a monte dell’abitato. corriere.it