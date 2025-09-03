Dal Lazio alla Groenlandia, attraversa 3 continenti ecco la storia di Francesco

Un viaggio che attraversa tre continenti e sfiora luoghi remoti come le Isole Svalbard e la Groenlandia. Questa non è la trama di un film, ma la reale esperienza di Francesco Pagano, un giovane allievo di 21 anni dell’ITS Academy Caboto di Gaeta. La sua storia, vissuta a bordo di una nave da crociera di lusso, è l’esempio concreto del successo dei percorsi formativi ITS che formano i professionisti del mare di domani. Francesco, iscritto al corso per Ufficiale di macchina, ha già completato il suo primo periodo d’imbarco di quattro mesi, visitando città come Montreal e Chicago e ammirando meraviglie naturali uniche al mondo, come il sole di mezzanotte e l’aurora boreale. “La cosa che mi ha affascinato di più è stato vedere cose mai viste prima” racconta Francesco, sottolineando come il suo percorso di studi gli stia offrendo l’opportunità di “conoscere posti e culture che prima non avrei mai immaginato di poter raggiungere.”

Questo tipo di esperienza non è un’eccezione, ma il risultato del curriculum dell’ITS Caboto, che combina una solida preparazione teorica con periodi di imbarco pratico essenziali per la professione marittima. La testimonianza di Francesco arriva in un momento cruciale, con le iscrizioni per i nuovi corsi in scadenza. L’ITS Academy Caboto offre percorsi biennali di alta specializzazione post-diploma, con un tasso di occupazione che supera il 95% a un anno dal diploma. Questi corsi sono progettati per rispondere direttamente alle esigenze del mercato del lavoro, garantendo agli studenti non solo un diploma di Tecnico Superiore, ma anche concrete prospettive di carriera a livello internazionale. Per tutti i giovani che sognano una carriera dinamica e ricca di opportunità, l’esperienza di Francesco Pagano è la dimostrazione che i corsi ITS sono la rotta giusta da seguire. Tutti i corsi sono gratuiti e comprendono o anche il conseguimento dei Corsi di addestramento propedeutici alla professione.

Redazione Digital