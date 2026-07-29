Dal diploma al lavoro, in Ciociaria 40 assunzioni studenti Formazione lavoro

“Non disponiamo ancora di statistiche ufficiali, ma auspichiamo di poter fornire presto dati ancora più precisi. Attraverso le relazioni dei tutor e una rubrica dedicata sui nostri canali social, però, solo nell’ultimo anno abbiamo raccontato le storie di quaranta ex allievi che, al termine del percorso di studi presso Frosinone Formazione Lavoro, sono stati assunti da imprese dei settori del benessere e della meccanica oppure hanno avviato un’attività in proprio”. Lo comunicano dall’Azienda Speciale Frosinone Formazione Lavoro della Provincia di Frosinone, che organizza percorsi di formazione professionale rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, in età di obbligo formativo. “In un quadro tutt’altro che positivo per l’occupazione giovanile nella nostra provincia, l’emergenza lavoro rappresenta una delle criticità più rilevanti, con conseguenze importanti anche sul piano demografico. Basti pensare all’ultimo rapporto della CGIA di Mestre, che certifica per il nostro territorio una riduzione del 17,9% della popolazione tra i 18 e i 34 anni nell’ultimo decennio”. “Frosinone Formazione Lavoro rappresenta una risposta concreta a questa situazione. Le opportunità offerte, in particolare nel settore del beauty ma anche in quello della meccanica, consentono ai giovani di acquisire competenze immediatamente spendibili e di entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Le nostre sedi sono presenti su tutto il territorio provinciale: da Frosinone a Ferentino, da Isola del Liri a Cassino”. “Le iscrizioni resteranno aperte fino all’inizio del prossimo anno formativo. Il nostro invito è rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie: valutate con attenzione questa opportunità. Offriamo una formazione di qualità, orientata al lavoro e capace di garantire, in molti casi, un inserimento professionale in tempi brevi. Un ringraziamento va a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che, raccontando la propria esperienza di assunzione o di avvio di un’attività imprenditoriale, rappresentano la testimonianza più autentica dell’efficacia del nostro modello formativo, capace di coniugare preparazione tecnica e ingresso nel mondo delle professioni. Nel percorso di studi, inoltre, vengono sviluppate anche competenze di business plan e gestione d’impresa, fondamentali per chi intende mettersi in proprio. Un aspetto che abbiamo potuto riscontrare visitando diverse attività avviate dai nostri ex allievi, caratterizzate da una particolare attenzione all’organizzazione, alla gestione e alla qualità dei servizi offerti”.

Redazione Digital