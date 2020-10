Dai Balcani a Veroli con tanta voglia di lavorare. Jani Bako nasce nei pressi di Petrolia, oggi Kuçovë. Dalle sue parti, negli anni in cui il re d’Italia Vittorio Emanuele III assunse anche il titolo di re d’Albania, furono costruite numerose raffinerie, realizzati chilometri di strade, ponti e stazioni ferroviarie.

Petrolia era la città dell’oro nero. Il sottosuolo ricco di greggio, l’aria impregnata dell’odore acre del combustibile fossile. Dalla terra migliaia di barili al giorno e occorreva tanta manodopera. Da questa tradizione la voglia di fare del giovane Jani che appena adolescente lascia l’Albania distante neppure 150 chilometri dall’Italia. Attraversa il canale di Otranto che separa i due Paesi, ancora oggi molto legati, sbarcando in Puglia. Successivamente raggiunge Veroli e si integra subito con la comunità verolana.

Collabora con diverse realtà imprenditoriali finché non inizia la sua esperienza lavorativa con Ivano Stirpe, titolare di Risto Pub Pizzeria del centro. Ogni giorno assicura alla clientela pizze e piatti caldi, gira tutto il territorio e conosce innumerevoli persone. Cordiale con tutti, ormai punto fermo del locale sito in Corso Beata Maria Fortunata Viti, 6.