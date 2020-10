Da Veroli a Scanno scalando Pizzo Deta, nuovo trail di Emanuele Iannarilli che nei mesi scorsi ha ottenuto World Guinness Record percorrendo per 30 giorni consecutivi il percorso dell’XTERRA Italy Lake Scanno. Nuoto 1500 metri, mountain bike 32 km con 1250 metri di dislivello, corsa circa 11 chilometri con 450 metri di dislivello. A distanza di qualche settimana, 10 e 11 ottobre Iannarilli affronterà nuovo trail attraversando i Monti Ernici e gli Appennini.

“Partenza da Veroli arrivo a Scanno – ha affermato Emanuele Iannarilli -Prima parte sui Monti Ernici in notturna con partenza da piazza Mazzoli alle 22 del 10 ottobre con gagliardetto del comune di Veroli da consegnare alle autorità scannesi. Arrivo in piazza San Rocco o piazzetta Vecchia a Scanno indicativamente domenica pomeriggio e consegna scambio vessilli comunali. Un trail autogestito con la collaborazione dell’ Endurance Training e dell’ASD Ernica Veroli. Si potrà partecipare all’evento valutando le proprie possibilità fisiche. Il Trail sarà indicativamente di 70/80 km con 4000/5000 metri di dislivello. Verranno consigliati segmenti dove poter rientrare dal luogo di partenza e dunque fare una sorta di staffetta per accompagnarmi nella traversata. Sarà uno spettacolo, correre sulle nostre montagne, di notte, alla sola illuminazione delle nostre frontali. Camminare tra i sentieri che solcano gli Appennini centrali, del Parco Nazionale d’Abruzzo, al cospetto di lupi e orsi”.

Redazione Veroli