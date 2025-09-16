Da Milano a Londra in treno, ecco il nuovo collegamento

Una nuova linea dell’alta velocità tra Londra e Parigi entro il 2029. Dopo che dal primo aprile scorso il Frecciarossa ha collegato nuovamente l’Italia con la capitale francese, il Gruppo Fs Italiane ha annunciato in una nota un piano per il lancio di un nuovo servizio ferroviario che collegherà le due città entro il 2029. «Con un investimento previsto di 1 miliardo di euro – si legge nel comunicato – il nuovo collegamento si inserisce tra gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 che pone tra le priorità del Gruppo FS l’estensione dei collegamenti Alta Velocità in Europa». «L’obiettivo – spiega la nota – è aumentare così la competitività ferroviaria fra Londra e Parigi e il nuovo collegamento sarà servito con convogli ispirati al Frecciarossa». Il comunicato informa inoltre che nei giorni scorsi è stato sottoscritto un Memorandum of Understanding fra il Gruppo FS e il consorzio spagnolo Evolyn, guidato dalla famiglia Cosmen, «che vanta una solida esperienza nella gestione e nell’espansione di progetti di mobilità, così da rafforzare ulteriormente il progetto di leadership nell’Alta Velocità europea». «Questo investimento – ha commentato l’amministratore delegato di FS Stefano Antonio Donnarumma – rappresenta un passo decisivo nella visione del Gruppo Fs di costruire una rete ferroviaria europea più integrata, competitiva e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029, che pone un’attenzione sempre più ampia al trasporto dei passeggeri all’estero per accelerare lo sviluppo internazionale del Gruppo Fs». corriere.it