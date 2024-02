Dà fuoco al marito e scappa, lui ricoverato d’urgenza la coppia ha una figlia di 2 anni

Un uomo è rimasto gravemente ustionato e a dargli fuoco sarebbe stata la moglie, poi bloccata dai carabinieri. L’aggressione è avvenuta ieri sera alle 22.30 in via Garibaldi 30 a Nembro, dove l’uomo, 35 anni, di Alzano e la donna, 38 anni, di origini brasiliane, vivono con la figlia di due anni. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Bergamo, nel corso di una lite la donna, pare in condizioni psicofisiche alterate da droga e alcol, avrebbe buttato dell’alcol addosso al marito per poi dargli fuoco. Le fiamme sono state spente dall’uomo, che ha riportato ustioni di secondo grado sul 30% del corpo. La donna è poi scappata ma è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri in zona e arrestata: ora è in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Il marito è ricoverato in prognosi riservata al Papa Giovanni per il rischio di infezioni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’appartamento. La bimba è stata affidata ai nonni. corriere.it