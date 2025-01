Dà fuoco ad una macchina, in Ciociaria arrestato

Era le notte del 10 gennaio scorso quando a Roccasecca (FR), in pieno centro, veniva data alle fiamme un’autovettura di piccola cilindrata di proprietà di una 76enne del luogo. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino (Fr) che, dopo avere spento le fiamme, constatavano che del mezzo non era rimasto più nulla. Un atto che lasciò la piccola comunità sgomenta e soprattutto impaurita per le modalità con cui si era verificato il fatto. Sabato, a conclusione di una minuziosa attività di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Roccasecca, che aveva già portato al deferimento di un giovane 25enne del posto, sono scattate le manette per il presunto responsabile. In tale quadro, infatti, il Gip di Cassino, su proposta della locale Procura della Repubblica, che aveva condiviso il prospetto investigativo dei militari dell’Arma, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dello stesso giovane, precedentemente individuato, per “danneggiamento a seguito di incendio”. Nel corso degli accertamenti, scaturiti a seguito di quei fatti, fu appurato che il giovane, per motivi ancora sconosciuti, aveva incendiato la macchina della anziana donna, facendola distruggere completamente. A riscontrare i sospetti dei militari, ci fu una perquisizione domiciliare, effettuata presso la residenza dell’indagato, nel corso della quale fu rinvenuto, e poi sequestrato, del materiale compatibile con i fatti accaduti tra i quali: una tanica in plastica contenente carburante del tipo presumibilmente benzina; tre micce/inneschi di produzione artigianale ed indumenti simili ai frammenti rinvenuti sul luogo dell’incendio. È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital