Cure odontoiatriche nel Lazio, ecco il voucher per chi non può pagare il dentista

“Un voucher da spendere presso i dentisti per tutti coloro che non possono permettersi cure odontoiatriche – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Pretenderò un emendamento all’interno del prossimo collegato al bilancio regionale che vada proprio in questa direzione. Dopo due anni di pandemia i dentisti stanno registrando un forte incremento nel numero di pazienti con denti danneggiati, dopo averli ripetutamente digrignati durante due anni di lockdown e di restrizioni per il Covid-19, con liste d’attesa ormai interminabili. Si passa quindi, dalla pandemia covid a quella dei denti marci o danneggiati. La domanda di cure dentistiche è enorme. Pertanto la regione deve farsi carico di queste per tutti quei cittadini che non possono permettersele. La mia proposta di un voucher da spendere nelle province del Lazio va proprio in questa direzione. Si tratta di un intervento importante da attuare assolutamente poiché l’usura dei denti, porta anche a mal di testa, malattie delle gengive ed altri problemi che inevitabilmente andrebbero a gravare sul sistema sanitario regionale”.

Redazione Digital