Rifiuti abbandonati a Veroli. Cumuli di spazzatura davanti alla Basilica di Sant’Erasmo. “Uno scempio in pieno centro – hanno affermato i residenti della zona – Inaccettabile nel cuore del paese e sulla scalinata di una delle chiese di Veroli. Siamo rimasti in pochi nel centro storico e non possiamo vivere in queste condizioni” .

Redazione Digital