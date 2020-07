“Partono i laboratori del Sif ed a Pastena dal prossimo 11 luglio, nel giardino del nostro Museo della Civiltà Contadina e dell’Ulivo sarà possibile partecipare al laboratorio di tessitura – ha affermato il consigliere comunale Piero Bartolomucci – Facendo una visita al nostro Museo è impossibile non ricordare l’angolo della tessitura con i nostri telai in bella mostra, ebbene grazie a questo laboratorio sarà possibile imparare ad utilizzarli.

Un ritorno alle origine, ai vecchi attrezzi e soprasttutto ai valori ed alle tradizioni di una volta, spesso dimenticati za causa della vita frenerica che ogni giorno affrontiamo tra lavoro, computers, mail, famiglia e tv… per capire veramente come si viveva una volta questi laboratorio sono la cosa migliore. Abbiamo scelto di fare questo laboratorio nel nostro museo proprio per questo motivo, perché crediamo nell’importanza del passato, nel valore del lavoro e dei sacrifici che i nostri antenati dovevano fare per ogni piccola cosa, anche nella tessitura. Grazie al maestro Paolo De Lellis tutto questo sarà veramente possibile, tutti potranno imparare . Paolo ha una grande esperienza nell’uso del telaio e lui stesso ne ha riprodotto tantissimi, tutti funzionanti e che utilizza nelle sue molteplici creazioni. Non potevamo avere un maestro migliore per questo importante evento. Vi ricordo che a causa delle restrizioni dovute a causa del virus covid-19 le 5 lezioni previste nel laboratorio si svolgeranno all’apeerto e per un massimo di 5 partecipanti. Per prenotarsi basterà andare sul sito del Sif cultura dove ci sono tutte le informazioni”.

Redazione Digital