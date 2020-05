Riapre il Museo della Civiltà Contadina e dell’Ulivo. “Domani 1 giugno riapre il nostro Museo della Civiltà Contadina e dell’Ulivo, sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 – ha affermato Piero Bartolomucci, consigliere delegato al turismo ed alle attività museali – Dopo la chiusura causata dal covid-19, dopo un’accurata sanificazione di tutte e 13 le sale , possiamo finalmente riaprire le nostre porte ai turisti. Nel pieno rispetto delle normarive covid sarà sufficiente indossare la mascherina e disinfettare le mani all’ingresso, data la grandezza delle nostre sale si potrà accedere in gruppi di 5 visitatori mentre i visitatori in attesa potranno usufruire del comodo giardino situato alle spalle del museo. Come previsto dalla normativa si preferisce la prenotazione che potrà essere effettuata telefonicamente al numero 0776546006 negli orari di apertura dello stesso. Per rilanciare ed incentivare gli ingressi dei visitatori l’amministrazione comunale , con apposito progetto denominato “Week end al Museo” , ha deciso di scontare del 50% il costo del biglietto d’ingresso per tutti i fine settimana di giugno. Nei mesi di luglio ed agosto, invece, ci saranno una serie di eventi legati al progetto “Sif Cultura” a cui hanno aderito numerosi Comuni della Provincia con capofila il Comune di Frosinone. Infatti sarà possibile, dopo la visita al Museo, effettuare delle visite guidate nel nostro centro storico oppure partecipare al laboratorio di tessitura molto richiesto ed apprezzato. Un primo passo per ripartire dopo la chiusura totale di questi mesi che per il nostro Paese ha significato avere zero presenze nonostante nonostante ci fossero arrivate numerose prenotazioni da scuole e gruppi vari. Con la speranza che questo sia solo un inizio per un’estate di vero rilancio per tutto il nostro territorio e le sue attività ricettive, vi invitiamo a visitarci perché resterete sicuramente soddisfatti”.