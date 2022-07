Cronaca di una missione segreta, in Ciociaria la presentazione del libro di Orazio Paolo Riccardi

Il prossimo 8 luglio alle 20,30 nel chiostro del Palazzo municipale, è in programma la presentazione del romanzo di Orazio Paolo Riccardi. “Cronaca di una missione segreta”. È questo il titolo del libro che verrà presentato venerdì otto luglio 2022 alle ore 20:30 presso il chiostro del Palazzo comunale con il patrocinio del Comune di Boville Ernica. Modera l’incontro Tiziana Iannarelli, giornalista Rai Radio Live. Porteranno i saluti istituzionali il sindaco Enzo Perciballi, la consigliera delegata al Turismo Martina Bocconi, il consigliere provinciale Luigi Vacana e il consigliere regionale Mauro Buschini. Interverranno lo storico Biagio Cacciola e l’autore Orazio Paolo Riccardi. “Siamo lieti di ospitare del nostro Municipio la presentazione di questo libro-romanzo e del suo autore – ha affermato il sindaco Enzo Perciballi – Ci permetteranno di conoscere meglio una parte di storia del territorio a cui apparteniamo. Conoscere la storia, infatti, aiuta a vivere meglio il presente e a programmare il futuro. Senza contare il ruolo fondamentale che la cultura occupa e deve continuare a occupare nella nostra vita quotidiana”. È un romanzo storico ambientato all’epoca dell’Imperatore Federico II, nei due anni immediatamente precedenti la VI Crociata, detta “della pace” ma è anche una “modernissima spy-story”, come già le due parole “missione” e “segreta” fanno intendere. La suspense che, pagina dopo pagina, cattura l’attenzione del lettore lo conduce anche in un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle atmosfere del 1200 e di tanti posti descritti con dovizia di particolari, tanto da stimolarlo a fare ulteriori approfondimenti. Come tutti i romanzi che si rispettano (ad eccezione di quelli biografici o autobiografici), la fantasia riesce a colmare i vuoti dei dettagli, pur rispettando rigorosamente il contesto storico-ambientale nel quale si inserisce la vicenda narrata. Talché alla fine, essa appare verosimile.