Crodino, l’analcolico biondo che fa impazzire il mondo compie 60 anni

A Crodo il Crodino compie 60 anni, ma l’analcolico «biondo che fa impazzire il mondo», come recitava il vecchio slogan, in paese non esiste più. Il famoso bitter analacolico, usato per l’aperitivo, era stato creato da Maurizio Gozzellino, ribattezzato come il «mago delle essenze», proprio a Crodo. Un soprannome che la storia ha confermato essere più che mai azzeccato visto che a distanza di sessant’anni la più celebre delle sue creature, il Crodino, è ancora sulla cresta dell’onda e sta arrivando anche negli Stati Uniti. Era il 28 luglio 1965 quando dallo stabilimento ossolano di Crodo, borgo incastonato tra le Alpi Lepontine, uscirono le prime 53.855 bottigliette dell’analcolico biondo, diventato icona del made in Italy grazie anche al Carosello e a Brigitte Bardot.

Anche per questo il paese della valle Antigorio ha deciso di festeggiare il compleanno con iniziative ed eventi. Oggi, 29 luglio, per il compleanno saranno previste dalle 16 alle 19 visite guidate a località «alla Ferrara» con tappe al santuario del Divino aiuto e alla sede del gruppo Alpini; nell’antico forno di villa Vitali-Dionigi si cucina il pane. «Da quest’anno vogliamo cogliere le celebrazioni del Crodino per far conoscere il nostro paese. È giusto commemorare il passato – spiega il sindaco di Crodo Pasquale Folchi-. Del resto il Crodino è la nostra storia. Ma abbiamo la fortuna di avere Royal Unibrew che ha fatto importanti investimenti e dà lavoro a una settantina di dipendenti fissi, più gli stagionali. Ogni giorno escono dallo stabilimento 30 tir di Lemonsoda e Oransoda. Del Crodino siamo orgogliosi, ma è il nostro passato ma può sempre rimanere volano per il turismo».

Campari ha infatti deciso di iniziare la distribuzione in sette Stati di quello che negli Usa viene promosso come «The italian non-alcoholic spritz»: si parte da California, Texas, Florida, Massachusetts, Illinois, Washington Dc e Maryland. Saranno messe in vendita confezioni da quattro bottiglie da 175 ml l’una a un prezzo consigliato al pubblico di 15 dollari.

A parte il nome, infatti, la storia tra Crodo e il Crodino si è definitivamente chiusa alla fine del 2024. Ora tutto il Crodino viene fatto nello stabilimento di Novi Ligure (Alessandria) non essendo l’acqua della fonte Lisiel considerata «ingrediente fondamentale» conclude il sindaco. corriere.it