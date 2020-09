Foto in costume, il web si scatena. Spopola in rete l’immagine di Cristina D’Avena che ha catturato l’attenzione di numerosi fan. Ad appena 3 anni la cantante bolognese si presentò allo Zecchino d’Oro con il brano “Il valzer del moscerino” tuttora cantata da adulti e piccini. Poi le sigle dei cartoni animati soprattutto negli anni Ottanta. Da “I Puffi” a “Kiss me Licia”, da “Mila e Shiro” a “Occhi di gatto”, da “Lady Oscar” a “Holly e Benji”. In queste ore Cristina D’Avena ha scritto sui social «Ciak… Si gira… Vi penso!». Un nuovo video o addirittura un film? Entusiasmo alle stelle da parte di chi la segue sin dagli esordi.

Redazione Digital