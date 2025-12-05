Crisi in Ciociaria, Marco Rizzo presenta “Democrazia sovrana e popolare”

“La provincia di Frosinone sta attraversando una crisi economica e sociale senza precedenti. La chiusura di numerose fabbriche, la perdita di posti di lavoro e la progressiva desertificazione industriale stanno mettendo a dura prova il tessuto produttivo. Secondo i dati dell’INPS circa il 30,1% della popolazione provinciale vive in condizioni di povertà con una diminuzione dei posti a tempo determinato di oltre il quattro per cento. Sono il frutto di politiche che tolgono sovranita’ all’Italia e ai suoi territori. Sovranità, pace, lavoro è il titolo della prima assemblea provinciale di DSP a Frosinone testimonianza della nostra crescita territoriale che si arricchisce anche della generosità di Modesto La Rosa, uomo di esperienza politica ex consigliere provinciale, già deputato e sindaco di San Giorgio a Liri. “A dirlo è stato il coordinatore nazionale di DSP che proprio a San Giorgio a Liri, questo pomeriggio alle 17, Sala Consiliare Piazzale degli Eroi (Frosinone), 13. “La politica” ha affermato Rizzo- è fortemente condizionata da un vincolo esterno di istituzioni sovranazionali che minano la nostra democrazia e sottraggono la possibilità della politica di incidere sui territori. I governi italiani di Draghi e Meloni hanno dato 2 miliardi e mezzo di euro in armi e aiuti all’Ucraina i cui capi oggi sono nel mezzo di un gigantesco caso di mazzette sull’energia e di corruzione Quanti ospedali, quante scuole, quanti aiuti alle pensioni hanno tolto al nostro popolo?” ha sostenuto.

