“È una ripartenza a rilento anche per i viticoltori laziali, in particolare quelli della provincia di Frosinone, per i quali lo stop legato al covid-19 rischia di essere letale – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Al calo degli ordini nazionali, dovuti al difficile restart dei ristoranti, si aggiunge anche quello degli internazionali. Sono le testimonianze che raccolgo stando sul territorio ogni giorno. Questa Giunta Regionale non può ignorare il grido d’allarme del settore vitivinicolo e varare subito un piano di sostegno che preveda investimenti regionali sulle filiere dei vitigni e la promozione del marchio dei vini regionali. Bisogna lanciare un segnale chiaro anche all’estero: comprare i vini laziali. È necessario agire subito per evitare una catastrofe”.

