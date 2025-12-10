Crisi abitativa, oltre il 27% del patrimonio immobiliare resta vuoto

Redazione Digital

“Quasi 5 milioni di case potrebbero essere affittate, ma vengono tenute per lo più “vuote”. Spesso si tratta di immobili che si trovano in zona dove non c’è mercato. Ma anche la lentezza degli sfratti, viste la burocrazia e la carenza di ufficiali giudiziari e personale di supporto scoraggia i proprietari. Si ha paura a mettersi in casa qualcuno che poi non paga e non si riesce a mandare via. Ogni anno sono oltre 70mila i provvedimenti richiesti di sfratto (81mila nel 2024), per l’80% riconducibili a morosità. Ma gli sfratti effettivamente eseguiti, ad esempio lo scorso anno, sono stati solo 21mila. Uno su quattro, quindi, a fronte del doppio di richieste di esecuzione emesse effettivamente dalla Giustizia dopo aver verificato la situazione. La metà delle domande di sfratto rimane quindi del tutto inevasa, senza nemmeno un pronunciamento di un giudice. Soffrono soprattutto le città metropolitane – Roma in testa con 15mila casi annui, seguita da Milano e Napoli – e i tribunali, sovraccarichi di contenziosi difficili da smaltire”. A dirlo è Alberto Zanni di Confabitare.”La stima sul numero di case potenzialmente affittabili è ancora maggiore-sostiene Zanni- in Italia ci sono 9 milioni e 581.772 “abitazioni non occupate” dai proprietari o da residenti. In pratica, più del 27% del patrimonio immobiliare totale. “Senza sicurezza contrattuale l’offerta non aumenterà. La politica deve chiedersi perché oltre un terzo dei proprietari sottrae i propri immobili al mercato della locazione. È lì che si decide il futuro dell’abitare”ha affermato Alberto Zanni di Confabitare” che ha aggiunto ” occorre garantire ai proprietari un quadro stabile e sicuro, altrimenti quegli immobili continueranno a restare chiusi. Per questo sostengo con convinzione l’istituzione di un Ministero per la Casa e l’Abitare, una struttura unica capace di coordinare politiche oggi disperse”.