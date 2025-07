Creme solari, attenti agli spray ecco come proteggere la pelle sotto il sole

Tutti i benefici del sole, ma senza i rischi: non è impossibile, seguendo qualche buona regola di prevenzione e mettendo in valigia tutto ciò che può servire per proteggere la pelle esposta ai raggi e per prendersene cura dopo, anche in caso di scottature. Che però è bene evitare perché sono proprio queste, soprattutto se ci si scotta da giovanissimi, ad aumentare il rischio di tumori alla pelle. Lo ha ribadito Elisabetta Fulgione, dermatologa della Clinica Dermatologica dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, durante un incontro promosso da Assosalute, l’Associazione Nazionale Farmaci da Banco e di Automedicazione di Federchimica: «Negli ultimi dieci anni l’incidenza di melanoma in Italia è raddoppiata e l’età di comparsa del tumore si è abbassata. Le ustioni solari nei bambini sono tra i fattori di rischio principali, ma la prevenzione funziona: in Australia, uno dei Paesi con il maggior numero di casi al mondo, grazie a campagne di sensibilizzazione nelle scuole l’incidenza di melanomi è crollata». Anche per questo la pelle dei più piccoli ha bisogno di una protezione adeguata, con prodotti pensati per loro: «Se si vuole acquistare un unico solare per tutta la famiglia, meglio che i genitori utilizzino quello del bambino piuttosto che l’inverso», specifica la dermatologa. Che cosa mettere in valigia allora per abbronzarsi senza rischi? «Sicuramente una protezione solare adeguata, ovvero con un fattore minimo pari a 30 anche se sarebbe sempre meglio preferire il fattore 50», dice Fulgione. «Chi non ama la consistenza della crema può scegliere un latte, più leggero; con gli spray invece bisogna fare attenzione all’applicazione, perché il rischio è che il prodotto si “perda” senza andare a proteggere davvero. In alcuni casi, per esempio in chi ha una pelle particolarmente delicata, può essere opportuno consultarsi con il medico o il farmacista e prevedere un ciclo di integratori a base di vitamine e carotenoidi prima di partire». Anche l’idratazione doposole conta, con prodotti formulati per il proprio tipo di pelle: oggi si trovano per tutte le esigenze e la scelta è importante perché proteggere e idratare la cute di un adolescente con acne o di una donna in menopausa non è lo stesso. «In valigia poi è bene mettere creme lenitive specificamente pensate per gestire piccole scottature e un antinfiammatorio per uso locale», aggiunge Fulgione. «Attenzione con gli antistaminici, perché possono essere utili in caso di eritema ma possono provocare dermatiti se poi ci si espone al sole. Se poi compaiono vesciche e dolore è sempre opportuno chiedere consiglio al medico». Non bisognerebbe arrivare a questo punto, perciò la dermatologa ricorda le regole principali per un’esposizione al sole corretta: «Oltre a evitare le ore più calde, è bene non esporsi troppo a lungo pensando magari di fare la scorta di vitamina D, perché bastano 20 minuti tre volte a settimana su un quarto del corpo per arrivare alla ‘dose’ giusta. Attenzione poi alle false credenze: i nei per esempio non vanno ‘coperti’ di più con il solare, perché anzi contengono più melanina e sono più protetti dai raggi solari, non a caso il 70 per cento dei melanomi compare su cute sana. I raggi passano anche attraverso le nuvole e, soprattutto, quando si è abbronzati non si deve smettere di usare la crema solare perché la tintarella dà una protezione limitata, paragonabile a un fattore 4. La crema, infine, va applicata spesso: i fattori di protezione indicati valgono per una quantità di prodotto pari a circa un cucchiaino per “settore” corporeo (come braccia, tronco e così via, ndr), che nella realtà nessuno mette mai: per non rischiare, almeno ogni due ore è bene rimettere la protezione o farlo ancora più spesso se si fa un bagno, anche se il prodotto è waterproof», spiega Fulgione. Queste raccomandazioni sono ancora più importanti oggi, con il cambiamento climatico che contribuisce ad aumentare i rischi se ci si espone al sole senza cautele: lo hanno sottolineato di recente i dermatologi della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), spiegando che l’aumento delle temperature, l’inquinamento e gli eventi climatici estremi sono un “carico da novanta” per la salute cutanea. «Le radiazioni ultraviolette sono un noto fattore di rischio per i tumori della pelle e il cambiamento climatico le ha rese più intense, quindi più pericolose», osserva Annunziata Dattola, docente di Dermatologia all’Università La Sapienza di Roma. «L’alterazione della composizione atmosferica, con un incremento delle sostanze inquinanti e una riduzione dello strato di ozono, contribuisce a un’esposizione maggiore ai raggi UV, perciò la prevenzione diventa ancora più cruciale per la protezione della pelle. Lo smog poi rende la pelle più suscettibile a infezioni e allergie». «Strategie di prevenzione come l’uso di filtri solari avanzati, la protezione dall’inquinamento e il miglioramento delle abitudini igieniche devono essere integrate con politiche ambientali che riducano le emissioni di gas serra e migliorino la qualità dell’aria», conclude Giuseppe Argenziano, past president SIDeMaST. corriere.it