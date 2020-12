Metti il cotechino a bagno in acqua fredda per 1 notte. Sgocciolalo e bucherellalo con uno stecchino. Avvolgilo in un telo e legalo con spago da cucina. Disponilo in una pentola ovale con acqua fredda e cuocete a fuoco basso per almeno 3 ore.

Rosola la pancetta in una casseruola con poco olio. Aggiungi le verdure e l’alloro, rosola ancora per 2-3 minuti e unisci le lenticchie sciacquate e 1 dl di brodo caldo, nel quale avrai sciolto 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro. Copri e cuoci per almeno 30 minuti. Mescola di tanto in tanto e unisci altro brodo caldo, se necessario. A fine cottura elimina l’alloro e regola di sale e pepe.



Trasferisci le lenticchie in un piatto da portata ovale. Scola il cotechino, affettalo e aggiungi le lenticchie.