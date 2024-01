Costo della vita, la città più cara d’Italia è Milano ecco tutta la classifica

Nonostante negli ultimi mesi del 2023 sia iniziata una fase di flessione dell’inflazione (che a dicembre si è attestata a +0,6% rispetto a +11,6% di un anno fa), l’intero anno è stato fortemente condizionato dalla crescita dei prezzi. Nei dodici mesi, infatti, secondo i dati Istat sono cresciuti in media del 5,7%, in netto rallentamento dall’8,1% del 2022. Alcune associazioni dei consumatori, ad esempio Unione nazionale consumatori ma anche Codacons, prendendo come riferimento i numeri e tutti gli aggiornamenti dell’istituzione, hanno stilato una classifica delle città più care in Italia dell’anno, in termini di aumento del costo della vita.

Non stupisce che al vertice ci sia ancora Milano, dove l’inflazione media è pari a +6,1% e si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua per una famiglia media di 1.656 euro in più rispetto al 2022. Al vertice opposto, la città più virtuosa è Potenza, con l’inflazione più bassa d’Italia (+3,7%) e dove in media le famiglie hanno speso “solo” 731 euro in più sull’anno precedente.Al seguito di Milano al primo posto, la medaglia d’argento se la aggiudica Varese, +6%, con un incremento di spesa sul 2022 pari a 1.582 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Bolzano, con +5,8% e dove una famiglia tipo ha avuto nel 2023 una spesa supplementare pari a 1541 euro annui. Segue Grosseto (+6,8%, seconda inflazione più alta d’Italia, pari a 1.533 euro), al quinto posto Genova, che nel 2023 ha avuto, insieme a Brindisi, la maggior inflazione del Paese, +6,9%, con un esborso a famiglia di 1.504 euro in più rispetto al 2022. Seguono Perugia (+6,4%, +1.470 euro), al settimo posto Alessandria, terza in Italia per inflazione ex aequo con Benevento (+6,6%), con una stangata pari a 1.466 euro, poi Siena (+6,5%, +1.465 euro). Chiudono la top ten Lecco e Lodi (entrambe con +5,7% e +1.447 euro). corriere.it