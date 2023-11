Costituzione, in Ciociaria un altro albero piantato da Sara Battisti

A Strangolagalli si è tenuta una nuova tappa delle ‘Radici nella Carta’, l’iniziativa promossa dalla consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti, che prevede la piantumazione di alberi in luoghi sensibili, in questo caso presso l’istituto Costanza Viselli, e la lettura degli articoli della Costituzione in occasione del 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della Carta. Un impegno preso dalla consigliera Battisti in campagna elettorale. Gli articoli della Costituzione, associati all’albero piantumato, sono stati i numeri 11 e 12. Ad aprire gli interventi il sindaco di Strangolagalli, Roberto De Vellis: “Una giornata molto importante, ringrazio la scuola, il corpo docente, la consigliera regionale Sara Battisti per la presenza e per l’iniziativa e, soprattutto, gli alunni che hanno compreso appieno lo spirito di questo evento. Far conoscere alle future generazioni quanto sia indispensabile tutelare l’ambiente che ci circonda e quelli che sono i principi cardine della nostra Carta costituzionale è assolutamente necessario. A nome dell’intera amministrazione esprimo tutta la soddisfazione per la riuscita di questo evento”. “Il tema della sostenibilità – ha spiegato Sara Battisti – della cura dell’ecosistema, della pace, dell’integrazione sono stati al centro dell’iniziativa di oggi. I bambini hanno dimostrato una profonda consapevolezza di queste tematiche, è un segnale straordinario perché lo spirito di questa iniziativa è quello di tramandare quelli che sono i capisaldi della nostra Carta e la difesa del nostro ambiente. Oggi, in particolare, ci siamo confrontati con un argomento di triste attualità visto che tra gli articoli collegati alla piantumazione degli alberi c’era l’articolo 11 della nostra Carta, ‘L’Italia ripudia la guerra..’: un confronto davvero bellissimo e una partecipazione attiva degli alunni davvero sorprendente. Ringrazio il sindaco, l’assessora Chiarlitti, la dirigenza scolastica, i docenti e i tanti genitori presenti per la giornata di oggi”.

Redazione Digital