Cortellesi fa il pieno in Ciociaria, fila chilometrica per vedere il suo ultimo film. In testa alla classifica in Italia e in Ciociaria. Numerosi a Cassino per vedere l’ultimo film di Paola Cortellesi. “C’è ancora domani”, commedia che tratta il tema del femminismo in una Roma postbellica, ha ottenuto molto successo al botteghino dall’uscita ad oggi.

Redazione Cassino