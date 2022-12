Corso malattie respiratorie e cardiovascolari, in Ciociaria conclusa l’11esima edizione

Si è conclusa ieri l’XI edizione del corso trimestrale a lezioni multiple “Le malattie respiratorie e cardiovascolari” che da oltre un decennio trova l’accoglienza del Comune di Ripi, nel Museo, nel Teatro e nel Centro Polivante. L’iniziativa, nata per volere della pneumologa dr.ssa Teresa Petricca e del dr. Giovambattista Martino medico di medicina generale in Ripi e da sempre fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale locale, ha perseguito l’intento di un’esperienza formativa sanitaria unica, in Provincia di Frosinone, per i temi affrontati, i contenuti, la modalità didattica, il rapporto docente discente. I Medici di Famiglia, tanti dei quali partecipanti ormai da anni e provenienti dai comuni più disparati della Provincia di Frosinone, da sempre ne riconoscono l’elevata valenza culturale offerta da eccellenze mediche nazionali ed internazionali, ravvisando in tali insegnamenti uno strumento ineguagliabile per la gestione della propria attività sul territorio. Avanzamento delle conoscenze che si traduce in una riduzione del ricorso ad ospedalizzazioni, resesi sempre più difficili a causa della attuale, severa crisi sanitaria. L’ultimo incontro è stato impreziosito dal rappresentante della Scuola Internistica Beneventana dr. Francesco Sgambato, la cui revisione di lettura dell’Equilibrio Acido-Base è entrata nel patrimonio scientifico didattico delle Facoltà di Medicina di tante Università Italiane.

Redazione Digital