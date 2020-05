La crisi che in queste settimane sta colpendo gran parte delle attività commerciali è solo un assaggio della crisi che metterà a dura prova l’economia italiana e dei piccoli paesi. Venirne fuori non sarà facile eppure a Veroli si potrebbero collocare tavolini da San Giacomo a Prato di Campoli, passando per la piazza.

Il cliente ordina uno spritz e lo sorseggia nei pressi del Peschio dei briganti oppure un mojito, sgranocchiando arachidi, alla Casetta Politi.

Un long drink nel bel mezzo della natura, una esperienza entusiasmante suffragata tra l’altro dall’estensione territoriale di Veroli. E’ evidente che l’economia non ruota intorno ai tavolini né ai castelli in aria.

L’economia ruota intorno alla gente che consuma e Veroli, a tal proposito, è a secco di materia prima.

Redazione Veroli