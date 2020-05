Il Qatar ha iniziato oggi ad applicare le pene più severe al mondo per chi non indossa la mascherina in pubblico: da 200 mila rial di multa (quasi 50 mila euro) fino tre anni di prigione. Nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19 il governo ha ha stabilito l’obbligatorietà della mascherina a partire da oggi e «fino a nuovo ordine». Nel’emirato sono stati recensiti circa 30 mila casi di contagio su una popolazione di 2,75 milioni di abitanti. I morti sono 15. Secondo le autorità del Qatar, potrebbero aver contribuito alla diffusione del virus le riunioni familiari durante il Ramadan. corriere.it