“Dopo 78 giorni in Consiglio Regionale assistiamo all’ennesima farsa – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Zingaretti ancora assente ingiustificato. Mi sarei aspettato, secondo le leggi che governano la normalità delle cose, la sua presenza, una road map sulle riaperture di centri estetici, parrucchieri ed altre attività invece nulla. Mentre i commercianti, le imprese, e tanti professionisti sono sul lastrico il nostro pseudo governatore continua a non venire a lavoro, a pensare soltanto al PD. Non è più tollerabile tutto questo! Invito i colleghi ad abbandonare il consiglio in segno di protesta, e rispetto verso tutti quei cittadini che aspettano risposte mentre Zingaretti se ne frega altamente”.

Redazione Digital