“A seguito del voto unanime da parte della XI Commissione-Sviluppo economico e attività produttive, di cui sono membro, è stata approvata questa mattina in aula la proposta di legge con la quale si modifica l’articolo 34 del Testo Unico del Commercio, che dà il via alle vendite promozionali nella Regione Lazio, superando il divieto di apporre una scontistica nelle vendite nei 30 giorni precedenti alla data d’inizio dei saldi, per tutto il periodo della crisi epidemiologica da Covid19 – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Un risultato importante, con il quale ci si impegna a favorire la ripresa delle attività commerciali e gli acquisti da parte dei consumatori”.

Redazione Digital