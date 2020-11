“Dall’inizio della pandemia nel Lazio abbiamo assunto 6.495 unità di personale: 855 medici, oltre 4.600 infermieri e oltre 900 altre figure professionali – ha affermato il presidente consiglio regionale Mauro Buschini – Sul totale, 3838 sono state assunzioni a tempo indeterminato. Ci sono criticità, certo, ma si sta compiendo uno sforzi incredibile per contrastare il Covid-19 e garantire la tutela della salute di tutti i cittadini. Abbiamo difeso il Lazio grazie soprattutto ai comportamenti corretti delle persone, ma essere in fascia gialla non significa assolutamente abbassare la guardia: il rispetto delle regole è fondamentale. Solo insieme e uniti possiamo battere questo virus”.

Redazione Digital