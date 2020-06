L’Austria non riaprirà, per il momento, il confine con l’Italia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. «Apriamo verso 7 Paesi confinanti e non ci saranno più controlli, come prima dell’emergenza coronavirus. I dati non lo consentono invece con l’Italia, ma intendiamo farlo il prima possibile», ha detto il ministro in conferenza stampa. «Non è una decisione contro l’Italia», ha sottolineato Schallenberg. L’Austria confina con 8 Paesi: Germania, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e, appunto, Italia. L’unico confine che non riapre è quest’ultimo, chiuso dall’11 marzo (mentre già da febbraio l’Austria aveva bloccato i treni italiani al Brennero).

Redazione Digital