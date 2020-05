Sono 9,5 milioni i lavoratori italiani che nel mese di marzo non hanno potuto lavorare. Tra loro, 3,7 milioni vivono in famiglie monoreddito di cui circa la metà con figli a carico. I bambini che vivono in famiglie in cui è venuta a mancare l’unica entrata economica sono dunque almeno 1 milione: oggi rischiano di scivolare nella povertà assoluta.

Sono le stime del rapporto “Riscriviamo il Futuro. L’impatto del Coronavirus sulla povertà educativa” diffuso oggi da Save the Children. Oggi, i minori in condizioni di povertà assoluta sono il 12%, pari a circa 1,2 milioni: con i bambini che rischiano di precipitare nella povertà a causa della crisi innescata dall’epidemia, si arriverebbe al 20%.