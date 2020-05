La Giunta Municipale di Isola del Liri con Deliberazione n. 46/20 del 27.5.2020, ha approvato l’atto di indirizzo con cui si demanda ai competenti Uffici, la predisposizione del nuovo assetto del traffico veicolare nel centro cittadino. Verrà istituito, in via sperimentale, il senso unico su Corso Roma con direzione da Via Verdi fino all’incrocio con Via Chigi Nobile.

L’intervento sarà funzionale al recupero di stalli di sosta e spazi pubblici, che verranno destinati alle attività commerciali per la predisposizione di tavoli all’esterno degli esercizi, a compensazione degli spazi ridotti a seguito della adozione delle misure anti Covid19 e per garantire il necessario distanziamento interpersonale.

“L’Amministrazione si muove su una duplice direzione – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini.diminuire sempre di più l’impatto veicolare all’interno dell’isola fluviale, e contemporaneamente sostenere in maniera concreta la nuova imprenditoria che si è insediata all’interno del nostro centro storico”.

Redazione Isola del Liri