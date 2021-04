Nell’area potrà accedere un paziente alla volta, accompagnato da un operatore sanitario e, per circa un quarto d’ora, potrà vedere, attraverso una parete trasparente, due familiari.

All’ospedale Cotugno di Napoli apre uno spazio per consentire ai pazienti ricoverati di poter incontrare i propri familiari in sicurezza. Nell’area potrà accedere un paziente alla volta, accompagnato da un operatore sanitario e, per circa un quarto d’ora, potrà vedere, attraverso una parete trasparente, due familiari.